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В Греции сгорел крупнейший лагерь мигрантов, тысячи людей эвакуируют

09 сентября 2020 12:24
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Новости Греции. На греческом острове Лесбос сгорел крупнейший лагерь мигрантов. Без жилья остались более 12,5 тысячи беженцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Греции сгорел крупнейший лагерь мигрантов, тысячи людей эвакуируют-1

По предварительной информации причиной происшествия мог стать поджог. Пожар произошел вскоре после того, как стало известно о 35 случаях заражения коронавирусом в лагере.  

В Греции сгорел крупнейший лагерь мигрантов, тысячи людей эвакуируют-4

Заболевших планировали изолировать. Некоторые мигранты, боясь заразиться, пытались сбежать в горы.  

В Греции сгорел крупнейший лагерь мигрантов, тысячи людей эвакуируют-7

На острове введен режим чрезвычайной ситуации. Тысячи беженцев эвакуируют в безопасные места. На месте ЧП продолжают работать спасатели.  

# Пожар # Фотофакт

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