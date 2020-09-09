В Греции сгорел крупнейший лагерь мигрантов, тысячи людей эвакуируют

Новости Греции. На греческом острове Лесбос сгорел крупнейший лагерь мигрантов. Без жилья остались более 12,5 тысячи беженцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Греции. На греческом острове Лесбос сгорел крупнейший лагерь мигрантов. Без жилья остались более 12,5 тысячи беженцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По предварительной информации причиной происшествия мог стать поджог. Пожар произошел вскоре после того, как стало известно о 35 случаях заражения коронавирусом в лагере.
Заболевших планировали изолировать. Некоторые мигранты, боясь заразиться, пытались сбежать в горы.
На острове введен режим чрезвычайной ситуации. Тысячи беженцев эвакуируют в безопасные места. На месте ЧП продолжают работать спасатели.