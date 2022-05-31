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В Египте обнаружили около 300 нетронутых захоронений. Какие вещи там нашли?

31 мая 2022 09:46
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Новости Египта. В Египте археологи обнаружили около 300 нетронутых захоронений, которым более трех тысяч лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Египте обнаружили около 300 нетронутых захоронений. Какие вещи там нашли?-1

Очень обрадовала ученых прекрасная сохранность найденных там артефактов. Это деревянные статуи, украшения и даже набор косметики, в том числе расчески и подводки для глаз. Но особый интерес вызвал папирус, на котором написаны религиозные тексты. Район, где проводились раскопки, был центром древней египетской цивилизации с гробницами нескольких фараонов и многих дворян, включая самую старую ступенчатую пирамиду.  

# Археология # Фотофакт

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