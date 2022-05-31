В Египте обнаружили около 300 нетронутых захоронений. Какие вещи там нашли?

Новости Египта. В Египте археологи обнаружили около 300 нетронутых захоронений, которым более трех тысяч лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Очень обрадовала ученых прекрасная сохранность найденных там артефактов. Это деревянные статуи, украшения и даже набор косметики, в том числе расчески и подводки для глаз. Но особый интерес вызвал папирус, на котором написаны религиозные тексты. Район, где проводились раскопки, был центром древней египетской цивилизации с гробницами нескольких фараонов и многих дворян, включая самую старую ступенчатую пирамиду.