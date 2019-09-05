В Египте ликвидировали 6 террористов

Новости Египта. Силы безопасности Египта ликвидировали шестерых вооружённых боевиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В правоохранительные органы поступила информация о скрывающихся террористах.

К месту предполагаемого убежища были направлены полицейские. Спецоперация проходила в районе Эль-Вахат в пустынном регионе к западу от Каира.

В ходе перестрелки злоумышленников удалось ликвидировать. Изъято оружие и боеприпасы.