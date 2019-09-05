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В Египте ликвидировали 6 террористов

05 сентября 2019 14:06
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Новости Египта. Силы безопасности Египта ликвидировали шестерых вооружённых боевиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В правоохранительные органы поступила информация о скрывающихся террористах.

В Египте ликвидировали 6 террористов-1

К месту предполагаемого убежища были направлены полицейские. Спецоперация проходила в районе Эль-Вахат в пустынном регионе к западу от Каира.

В ходе перестрелки злоумышленников удалось ликвидировать. Изъято оружие и боеприпасы.

# Терроризм # Фотофакт

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