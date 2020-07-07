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В Джорджии из-за массовых беспорядков введён режим ЧП

07 июля 2020 08:40
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Новости США. В американской Джорджии введён режим чрезвычайного положения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Решение принято губернатором штата и связано с массовыми беспорядками в столице региона Атланте. 

Чтобы остановить беззаконие, в город направляют бойцов Национальной гвардии. Акции протеста здесь переросли в разрушения, от которых прежде всего страдают мирные жители.

В Джорджии из-за массовых беспорядков введён режим ЧП-1

С новой силой беспорядки в Атланте вспыхнули в минувшие выходные, когда американцы отмечали День Независимости. За эти дни в городе в результате стрельбы пострадали 30 человек, пятеро из которых позже скончались. Среди жертв  8-летний ребёнок.

В Джорджии из-за массовых беспорядков введён режим ЧП-4

Бойцам Нацгвардии режим ЧП позволит приступить к охране государственной собственности, а полицейским усилить патрулирование на дорогах и населенных пунктах.

# Массовые беспорядки # Фотофакт

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