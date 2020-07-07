В Джорджии из-за массовых беспорядков введён режим ЧП

Новости США. В американской Джорджии введён режим чрезвычайного положения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Решение принято губернатором штата и связано с массовыми беспорядками в столице региона Атланте.

Чтобы остановить беззаконие, в город направляют бойцов Национальной гвардии. Акции протеста здесь переросли в разрушения, от которых прежде всего страдают мирные жители.