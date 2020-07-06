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В Хорватии правящая партия побеждает на парламентских выборах

06 июля 2020 19:47
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Новости Хорватии. На парламентских выборах в Хорватии побеждает правящая партия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Хорватии правящая партия побеждает на парламентских выборах-1

Согласно данным, полученным после обработки почти всех бюллетеней, партия премьер-министра Андрея Пленковича получит 66 мест из 151. С результатом в 41 мандат в парламент также войдет социал-демократический блок «Перезагрузка». Именно между этими партиями развернулась основная борьба за парламентские кресла.

В Хорватии правящая партия побеждает на парламентских выборах-4

Выборы в стране состоялись 5 июля. Явка избирателей превысила 46 %. Однопалатный парламент Сабор избирается сроком на четыре года.

# Выборы # Андрей Пленкович # Фотофакт

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