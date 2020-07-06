В Хорватии правящая партия побеждает на парламентских выборах

Новости Хорватии. На парламентских выборах в Хорватии побеждает правящая партия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Согласно данным, полученным после обработки почти всех бюллетеней, партия премьер-министра Андрея Пленковича получит 66 мест из 151. С результатом в 41 мандат в парламент также войдет социал-демократический блок «Перезагрузка». Именно между этими партиями развернулась основная борьба за парламентские кресла.