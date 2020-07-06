Парижский Лувр открылся для посетителей спустя 4 месяца карантина

Новости Франции. Парижский Лувр открыл свои двери для посетителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Знаменитый музей возобновил работу спустя 4 месяца карантина. Для гостей сейчас доступны 70 % экспозиции. Чтобы попасть туда, необходимо забронировать билет в интернете либо иметь право льготного посещения. На территории музея пока сохраняется масочный режим, а перемещаться посетители будут по заранее разработанным маршрутам.