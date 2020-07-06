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Парижский Лувр открылся для посетителей спустя 4 месяца карантина

06 июля 2020 19:58
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Новости Франции. Парижский Лувр открыл свои двери для посетителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Парижский Лувр открылся для посетителей спустя 4 месяца карантина-1

Знаменитый музей возобновил работу спустя 4 месяца карантина. Для гостей сейчас доступны 70 % экспозиции. Чтобы попасть туда, необходимо забронировать билет в интернете либо иметь право льготного посещения. На территории музея пока сохраняется масочный режим, а перемещаться посетители будут по заранее разработанным маршрутам.

Парижский Лувр открылся для посетителей спустя 4 месяца карантина-4

Ежегодно Лувр посещают около 10 миллионов человек. Пандемия коронавируса и карантин нанесли его бюджету ущерб в размере 40 миллионов евро.

# Коронавирус # Фотофакт

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