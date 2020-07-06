В США в День Независимости прошли массовые беспорядки со стрельбой. Погибли 27 человек

Новости США. День Независимости в США омрачили массовые беспорядки со стрельбой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости США. День Независимости в США омрачили массовые беспорядки со стрельбой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
За минувшие выходные по всей стране погибли 27 человек, среди них есть дети. Еще десятки граждан получили ранения. Пока мирные жители отдыхали и отмечали праздник, вооруженные люди стреляли по домам, автомобилям и прохожим.
Больше всего пострадавших в Чикаго. Там огнестрельные ранения получили 72 человека.
Жертвой злоумышленников стала семилетняя девочка, которая в момент трагедии играла перед домом своей бабушки. Пуля попала ей в лоб.
Еще один ребенок погиб от огнестрельного ранения в спину. Правоохранители призывают к прекращению насилия, которое приводит к жертвам среди детей.