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В США в День Независимости прошли массовые беспорядки со стрельбой. Погибли 27 человек

06 июля 2020 19:18
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Новости США. День Независимости в США омрачили массовые беспорядки со стрельбой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В США в День Независимости прошли массовые беспорядки со стрельбой. Погибли 27 человек-1

За минувшие выходные по всей стране погибли 27 человек, среди них есть дети. Еще десятки граждан получили ранения. Пока мирные жители отдыхали и отмечали праздник, вооруженные люди стреляли по домам, автомобилям и прохожим.

В США в День Независимости прошли массовые беспорядки со стрельбой. Погибли 27 человек-4

Больше всего пострадавших в Чикаго. Там огнестрельные ранения получили 72 человека.

Жертвой злоумышленников стала семилетняя девочка, которая в момент трагедии играла перед домом своей бабушки. Пуля попала ей в лоб.

Еще один ребенок погиб от огнестрельного ранения в спину. Правоохранители призывают к прекращению насилия, которое приводит к жертвам среди детей.

# Стрельба в США # Фотофакт

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