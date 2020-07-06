В США в День Независимости прошли массовые беспорядки со стрельбой. Погибли 27 человек

Новости США. День Независимости в США омрачили массовые беспорядки со стрельбой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За минувшие выходные по всей стране погибли 27 человек, среди них есть дети. Еще десятки граждан получили ранения. Пока мирные жители отдыхали и отмечали праздник, вооруженные люди стреляли по домам, автомобилям и прохожим.