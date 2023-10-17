В десятки школ Болгарии поступили ложные сообщения о минировании

Новости Болгарии. Десятки школ по всей Болгарии были эвакуированы. Они получили электронные письма с угрозами о заложенных бомбах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В четырех крупных городах страны, включая столицу Софию, на место оперативно прибыли экстренные службы и саперы. Они проверили здания, однако не обнаружили ничего подозрительного. Напомним, на прошлой неделе подобные сообщения получили школы в Латвии, Литве и Эстонии. Они также все оказались ложными.