Прямой эфир

В десятки школ Болгарии поступили ложные сообщения о минировании

17 октября 2023 07:16
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Болгарии. Десятки школ по всей Болгарии были эвакуированы. Они получили электронные письма с угрозами о заложенных бомбах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В десятки школ Болгарии поступили ложные сообщения о минировании-1

В четырех крупных городах страны, включая столицу Софию, на место оперативно прибыли экстренные службы и саперы. Они проверили здания, однако не обнаружили ничего подозрительного. Напомним, на прошлой неделе подобные сообщения получили школы в Латвии, Литве и Эстонии. Они также все оказались ложными.

# Терроризм # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Совбез ООН отклонил резолюцию России о прекращении огня в зоне палестино-израильского конфликта
17 октября 2023 07:15

Совбез ООН отклонил резолюцию России о прекращении огня в зоне палестино-израильского конфликта

В США выберут нового спикера Палаты представителей 17 октября
17 октября 2023 06:41

В США выберут нового спикера Палаты представителей 17 октября

Установлена личность преступника, который устроил стрельбу в центре Брюсселя
17 октября 2023 06:39

Установлена личность преступника, который устроил стрельбу в центре Брюсселя