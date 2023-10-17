В США выберут нового спикера Палаты представителей 17 октября

Новости США. В США сегодня, 17 октября, пройдут выборы нового спикера Палаты представителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости США. В США сегодня, 17 октября, пройдут выборы нового спикера Палаты представителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Пока же она не может согласовывать бюджет и принимать новые законы. 3 октября депутаты проголосовали за отставку республиканца Кевина Маккарти. Одним из главных претендентов на пост является Джим Джордан, который выступает против военной помощи Украине, заявляя, что в первую очередь надо решать проблемы самих США.