В США выберут нового спикера Палаты представителей 17 октября

Пока же она не может согласовывать бюджет и принимать новые законы. 3 октября депутаты проголосовали за отставку республиканца Кевина Маккарти. Одним из главных претендентов на пост является Джим Джордан, который выступает против военной помощи Украине, заявляя, что в первую очередь надо решать проблемы самих США.