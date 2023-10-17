Установлена личность преступника, который устроил стрельбу в центре Брюсселя

Новости Бельгии. Личность преступника, расстрелявшего людей в центре Брюсселя, установлена. По данным СМИ, это 45-летний выходец из Туниса, который жил в одной из коммун. В его доме прошел обыск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

При этом сам террорист все еще остается на свободе и передвигается по городу. Стрельба произошла накануне вечером в центре Брюсселя. Неизвестный открыл огонь на оживленной улице. Убиты два футбольных фаната из Швеции. Некоторые получили ранения. Во время нападения преступник выкрикивал религиозные лозунги. Сообщается, что он был известен силовикам радикальными взглядами.