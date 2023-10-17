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Совбез ООН отклонил резолюцию России о прекращении огня в зоне палестино-израильского конфликта

17 октября 2023 07:15
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На заседании Совета Безопасности ООН отклонена предложенная Россией резолюция с призывом к немедленному прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта, а также к освобождению всех заложников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Совбез ООН отклонил резолюцию России о прекращении огня в зоне палестино-израильского конфликта-1

За документ проголосовали пять стран, четыре были против. Это США, Великобритания, Франция и Япония. Шесть государств воздержались. Постпред США заявила, что Соединенные Штаты проголосовали против, так как инициатива не содержит осуждения движения ХАМАС. Генсек организации обратился к Израилю с призывом предоставить беспрепятственный гуманитарный доступ в сектор Газа; и к ХАМАС – незамедлительно освободить всех заложников без предварительных условий.

# ООН # Фотофакт

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