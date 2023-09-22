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В Чили неизвестные сожгли 11 грейдеров, грузовиков и тракторов

22 сентября 2023 08:43
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Новости Чили. В Чили неизвестные напали на бригаду лесозаготовителей. Но, судя по всему, их целью были не рабочие, а их техника. Они сожги 11 грейдеров, грузовиков и тракторов, после чего стремительно скрылись, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Чили неизвестные сожгли 11 грейдеров, грузовиков и тракторов-1

Полиция предполагает, что это сделали представители коренного народа, который проживает в этом регионе. В провинции Араукания, где произошло ЧП, уже более года действует чрезвычайное положение. Там разгорелся конфликт коренных жителей с правительством страны. Они считают, что действия властей угрожает сельскому и лесному хозяйству, и обвиняют государство в неспособности защитить их исторические права.

# Пожар # Фотофакт

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