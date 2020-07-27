В Чэнду официально закрыли генконсульство США

Новости Китая. В китайском Чэнду официально закрыли генеральное консульство США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Утром дипломаты покинули здание, после чего китайские власти приняли его в свое ведение. Американский флаг был спущен, а рабочие приступили к демонтажу таблички.

Решение властей КНР отозвать согласие на создание и функционирование дипмиссии США в Чэнду стало ответом на закрытие генконсульства Китая в Хьюстоне. Причиной в Белом доме назвали обеспечение защиты интеллектуальной собственности и личной информации американцев.

Отметим, отношения между двумя странами остаются напряженными. Стороны имеют взаимные экономические претензии, кроме того, власти Соединенных Штатов обвиняют КНР в недобросовестном информировании о ситуации с коронавирусом.