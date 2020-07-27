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В Чэнду официально закрыли генконсульство США

27 июля 2020 14:22
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Новости Китая. В китайском Чэнду официально закрыли генеральное консульство США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Утром дипломаты покинули здание, после чего китайские власти приняли его в свое ведение. Американский флаг был спущен, а рабочие приступили к демонтажу таблички.

В Чэнду официально закрыли генконсульство США-1

Решение властей КНР отозвать согласие на создание и функционирование дипмиссии США в Чэнду стало ответом на закрытие генконсульства Китая в Хьюстоне. Причиной в Белом доме назвали обеспечение защиты интеллектуальной собственности и личной информации американцев.

Отметим, отношения между двумя странами остаются напряженными. Стороны имеют взаимные экономические претензии, кроме того, власти Соединенных Штатов обвиняют КНР в недобросовестном информировании о ситуации с коронавирусом.

В Чэнду официально закрыли генконсульство США-4

В свою очередь Китай недоволен вмешательством Вашингтона во внутренние дела страны, в частности в отношения Пекина и Гонконга.

# Международная политика # Фотофакт

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