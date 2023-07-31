Курортный пляж в окрестностях Стамбула закрыт из-за 28 неразорвавшихся мин

На пляже турецкого курорта Шиле найдено 28 неразорвавшихся мин. До решения вопроса с опасными боеприпасами власти его закрыли, информирует телеканал NTV, пишет РИА Новости.

Опасную находку в воскресенье, 30 июля, обнаружил водолаз. Во время погружения он увидел не менее двадцати восьми боеприпасов. Сообщается, что 8 мин были доставлены на берег.

Найденные боеприпасы планируют ликвидировать в среду. Пока пляж Софулар, где мины и были обнаружены, для посещений закрыт. Остальные пляжи в Шиле отдыхающие посещать могут, информирует телеканал. Водолазы продолжают обследовать морское дно.