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Курортный пляж в окрестностях Стамбула закрыт из-за 28 неразорвавшихся мин

31 июля 2023 14:18
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На пляже турецкого курорта Шиле найдено 28 неразорвавшихся мин. До решения вопроса с опасными боеприпасами власти его закрыли, информирует телеканал NTV, пишет РИА Новости. 

Опасную находку в воскресенье, 30 июля, обнаружил водолаз. Во время погружения он увидел не менее двадцати восьми боеприпасов. Сообщается, что 8 мин были доставлены на берег. 

Найденные боеприпасы планируют ликвидировать в среду. Пока пляж Софулар, где мины и были обнаружены, для посещений закрыт. Остальные пляжи в Шиле отдыхающие посещать могут, информирует телеканал. Водолазы продолжают обследовать морское дно. 

# общество

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