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В Чехии при столкновении двух пассажирских поездов пострадали более 40 человек

20 ноября 2025 10:39
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Более 40 человек пострадали в железнодорожной катастрофе на юге Чехии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Там скоростной поезд столкнулся с пассажирским.

В Чехии при столкновении двух пассажирских поездов пострадали более 40 человек-2

К месту происшествия были направлены семь ремонтно-спасательных бригад и вертолеты санитарной авиации. Пятеро человек в тяжелом состоянии доставлены в больницы. Движение на линии полностью остановлено. Все пассажиры были экстренно эвакуированы. На ближайшую станцию их доставляют автобусами. 

Точные причины ЧП пока не названы, но, по предварительным данным, один из машинистов проехал на красный свет. Окончательные выводы будут сделаны после всех технических экспертиз.

# ЧП

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