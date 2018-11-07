В Москве на Красной площади прошёл торжественный марш в честь годовщины парада 1941 года

Новости России. В Москве на Красной площади прошел торжественный марш в честь годовщины парада 1941 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тогда красноармейцы прямо с кремлевской брусчатки уходили на фронт.
Новости России. В Москве на Красной площади прошел торжественный марш в честь годовщины парада 1941 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тогда красноармейцы прямо с кремлевской брусчатки уходили на фронт.
Организаторы реконструкции попытались максимально воссоздать историческое событие. В шествии приняли участие около 5 тысяч военнослужащих. Все они были одеты в форму времен Великой Отечественной. На параде показали историческую военную технику – танки, самоходные установки, «Катюши», бронеавтомобили и мотоциклы.