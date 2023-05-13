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В центре Москвы горел отель – информации о пострадавших пока нет

13 мая 2023 14:43
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Новости России. Пожар на территории гостиницы «Интерконтиненталь». Очевидцы публикуют видео возгорания в центре Москвы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В центре Москвы горел отель – информации о пострадавших пока нет-1

По предварительной информации, на площади 10 тысяч квадратных метров загорелся утеплитель. Информации о пострадавших пока нет. Однако в экстренных службах сообщили, что открытое горение уже ликвидировано, на месте продолжают работать пожарные расчеты. 

# Пожар # Новости России # Фотофакт

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