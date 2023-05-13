В центре Москвы горел отель – информации о пострадавших пока нет

Новости России. Пожар на территории гостиницы «Интерконтиненталь». Очевидцы публикуют видео возгорания в центре Москвы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По предварительной информации, на площади 10 тысяч квадратных метров загорелся утеплитель. Информации о пострадавших пока нет. Однако в экстренных службах сообщили, что открытое горение уже ликвидировано, на месте продолжают работать пожарные расчеты.