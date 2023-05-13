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Приезд Зеленского в Рим разозлил итальянцев в интернете

13 мая 2023 14:17
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Визит президента Украины Владимира Зеленского в Италию вызвал негативную реакцию со стороны пользователей Twitter, пишет РИА Новости.

Пользователей возмущает факт оказания помощи Украине. Подписчики в соцсети задаются вопросом, почему правительство Италии вынуждено помогать этой стране в то время, как помощь и поддержка нужны местным жителям. А президенту Зеленскому предлагают прервать очередную зарубежную поездку и вернуться домой.  

Ранее сообщалось, что лидер Украины в субботу, 13 мая, прибыл в Рим для встречи с президентом и премьером Италии, а также Папой Римским Франциском. По сообщениям СМИ, в эти выходные Владимир Зеленский посетит и Германию, где ему вручат премию Карла Великого.

# Международная политика # Владимир Зеленский

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