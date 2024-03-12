В Бундестаге заявили о дефиците оружия

Не понаслышке о дефиците кадров знают в Германии. Там нуждаются не только в человеческом ресурсе, но и в военном. Чрезмерная помощь Киеву оставила ни с чем сам Берлин, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Не понаслышке о дефиците кадров знают в Германии. Там нуждаются не только в человеческом ресурсе, но и в военном. Чрезмерная помощь Киеву оставила ни с чем сам Берлин, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Попытка следовать общему европейскому курсу обошлась Германии слишком дорого в прямом и переносном смысле. Производственные мощности упали. Данные Украине обещания по поставке оружия не выполнены. Без запасов осталась и сама ФРГ. Список оружия, в котором нуждается Германия, бесконечен. Стране не хватает всего, заявили в Бундестаге.
Боеприпасы, танки, корабли, самолеты и даже рации возглавляют список необходимых ресурсов. Создавать новое дорого и долго. Поэтому Берлин решил восстановить старое. Так, принято решение модернизировать и привести в состояние готовности крылатые ракеты Taurus. На вооружении Германии их порядка 600. У половины из них истек срок действия сертификатов. На фоне бедственного положения в немецкой армии численность личного состава неуклонно сокращается. Теперь в Берлине озадачены вопросом, как остановить отток кадров.