Не понаслышке о дефиците кадров знают в Германии. Там нуждаются не только в человеческом ресурсе, но и в военном. Чрезмерная помощь Киеву оставила ни с чем сам Берлин, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Попытка следовать общему европейскому курсу обошлась Германии слишком дорого в прямом и переносном смысле. Производственные мощности упали. Данные Украине обещания по поставке оружия не выполнены. Без запасов осталась и сама ФРГ. Список оружия, в котором нуждается Германия, бесконечен. Стране не хватает всего, заявили в Бундестаге.