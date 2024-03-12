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Американская полиция отказывается реагировать на ряд преступлений

12 марта 2024 19:57
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Общественный порядок и безопасность под угрозой в США. Американская полиция отказывается реагировать на ряд преступлений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Американская полиция отказывается реагировать на ряд преступлений-1

Виной тому не своенравность правоохранителей, а банальная нехватка кадров. Результатом дефицита специалистов в непопулярной профессии стал рост преступности. Первым протест против положения дел в отрасли выразил штат Пенсильвания. Там полицейские отказались от ряда выездов на место происшествия. Из поля зрения экстренных служб вышли так называемые несерьезные преступления.

Американская полиция отказывается реагировать на ряд преступлений-4

Причем степень их важности определили сами стражи порядка. Проигнорированы оказались в том числе кражи и преследования. Развязаны руки и у злоумышленников, которые работают ночью, потому как в это время суток в отдельных городах, например, в Питтсбурге не работает ни один из сотрудников шести городских станций.

# Международная политика # Новости США

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