Общественный порядок и безопасность под угрозой в США. Американская полиция отказывается реагировать на ряд преступлений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виной тому не своенравность правоохранителей, а банальная нехватка кадров. Результатом дефицита специалистов в непопулярной профессии стал рост преступности. Первым протест против положения дел в отрасли выразил штат Пенсильвания. Там полицейские отказались от ряда выездов на место происшествия. Из поля зрения экстренных служб вышли так называемые несерьезные преступления.