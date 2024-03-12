Общественный порядок и безопасность под угрозой в США. Американская полиция отказывается реагировать на ряд преступлений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Общественный порядок и безопасность под угрозой в США. Американская полиция отказывается реагировать на ряд преступлений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Виной тому не своенравность правоохранителей, а банальная нехватка кадров. Результатом дефицита специалистов в непопулярной профессии стал рост преступности. Первым протест против положения дел в отрасли выразил штат Пенсильвания. Там полицейские отказались от ряда выездов на место происшествия. Из поля зрения экстренных служб вышли так называемые несерьезные преступления.
Причем степень их важности определили сами стражи порядка. Проигнорированы оказались в том числе кражи и преследования. Развязаны руки и у злоумышленников, которые работают ночью, потому как в это время суток в отдельных городах, например, в Питтсбурге не работает ни один из сотрудников шести городских станций.