В Бухаресте прошла антиправительственная акция протеста

Люди не согласны с предполагаемым уменьшением расходов бюджета и повышением некоторых налогов до более 20 %. Демонстранты заблокировали площадь перед президентским дворцом, обвиняя главу государства в обмане и невыполнении предвыборных обещаний. В ходе избирательной кампании Никушор Дан утверждал, что в случае победы он не допустит этих мер. В ходе протеста на улицы вышли и сторонники бывшего кандидата в президенты Кэлина Джорджеску. Они возложили ответственность за тяжелое экономическое положение Румынии на действующего главу государства и потребовали возобновить прерванные в 2024 году выборы, на которых фаворитом был Джорджеску.