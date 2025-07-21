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В Бухаресте прошла антиправительственная акция протеста

21 июля 2025 08:46
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Жители Румынии недовольны правительством. Тысячи людей вышли на улицы Бухареста, чтобы выразить недовольство принятым пакетом мер по сокращению дефицита госбюджета, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Бухаресте прошла антиправительственная акция протеста-2

Люди не согласны с предполагаемым уменьшением расходов бюджета и повышением некоторых налогов до более 20 %. Демонстранты заблокировали площадь перед президентским дворцом, обвиняя главу государства в обмане и невыполнении предвыборных обещаний. В ходе избирательной кампании Никушор Дан утверждал, что в случае победы он не допустит этих мер. В ходе протеста на улицы вышли и сторонники бывшего кандидата в президенты Кэлина Джорджеску. Они возложили ответственность за тяжелое экономическое положение Румынии на действующего главу государства и потребовали возобновить прерванные в 2024 году выборы, на которых фаворитом был Джорджеску.

# Протесты

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