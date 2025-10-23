В Будапеште проходит масштабный «Марш мира». Сотни тысяч человек со всей страны приехали в столицу Венгрии, чтобы поддержать политику премьер-министра в отношении военных планов Брюсселя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ради участия в шествии Виктор Орбан даже пропустил начало саммита Евросоюза в Брюсселе. По его словам, для него это важнее, чем сидеть за одним столом с европейской партией войны. Венгрия не намерена ни поддерживать, ни участвовать в планах ЕС по милитаризации и поддержке конфликта в Украине. Брюссель вместо того, чтобы положить конец кровопролитию дипломатическим путем провоцирует его еще больше, напичкивая Киев оружием и деньгами.