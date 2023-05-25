В Британии заканчивается оружие для передачи Украине

Оставшиеся запасы было бы разумно оставить внутри страны. Однако у правительства королевства другие приоритеты. Лондон продолжит поддерживать Украину в долгосрочной перспективе, заявил премьер Риши Сунак. Вероятно, не подумав о том, что военная помощь Запада выходит боком. И дело не только в затягивании конфликта, но и в контрабанде. За последний год ее объем в Польше значительно увеличился. Незаконным путем в страну хлынуло оружие и боеприпасы. Как следствие, зафиксирован заметный рост преступлений: в основном, связанных с миграцией и подделкой документов, сообщил замминистра внутренних дел страны.