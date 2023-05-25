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В Британии заканчивается оружие для передачи Украине

25 мая 2023 13:39
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В Британии заканчивается оружие для передачи Украине. Возникший дефицит вызван недостаточным финансированием Вооруженных сил страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Британии заканчивается оружие для передачи Украине-1

Оставшиеся запасы было бы разумно оставить внутри страны. Однако у правительства королевства другие приоритеты. Лондон продолжит поддерживать Украину в долгосрочной перспективе, заявил премьер Риши Сунак. Вероятно, не подумав о том, что военная помощь Запада выходит боком. И дело не только в затягивании конфликта, но и в контрабанде. За последний год ее объем в Польше значительно увеличился. Незаконным путем в страну хлынуло оружие и боеприпасы. Как следствие, зафиксирован заметный рост преступлений: в основном, связанных с миграцией и подделкой документов, сообщил замминистра внутренних дел страны.  

# Международная политика # Риши Сунак # Фотофакт

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