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В Британии решили ограничить право врачей на забастовки

30 сентября 2023 18:59
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Новости Великобритании. В Британии решили ограничить право врачей на забастовки. То, что правительство готовит соответствующий законопроект, подтвердил министр здравоохранения Королевства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Британии решили ограничить право врачей на забастовки-1

По его словам, это сделано для того, чтобы больницы могли обеспечивать необходимый уровень помощи. Заявление было сделано перед масштабной четырехдневной стачкой, которую профсоюз медработников планировал провести в начале октября. Врачи добиваются повышения зарплаты и улучшения условий труда. Стоит добавить, что Британия давно страдает от острой нехватки медиков. Все больше людей уходят из профессии из-за непомерной нагрузки, роста цен и отсутствия возможности повысить квалификацию. Согласно данным британского Минздрава, на конец июля 2023 года очередь из ожидающих лечения британцев составила около 8 миллионов человек.

# Забастовка # Новости Великобритании # Фотофакт

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