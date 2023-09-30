Новости Великобритании. В Британии решили ограничить право врачей на забастовки. То, что правительство готовит соответствующий законопроект, подтвердил министр здравоохранения Королевства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Великобритании. В Британии решили ограничить право врачей на забастовки. То, что правительство готовит соответствующий законопроект, подтвердил министр здравоохранения Королевства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По его словам, это сделано для того, чтобы больницы могли обеспечивать необходимый уровень помощи. Заявление было сделано перед масштабной четырехдневной стачкой, которую профсоюз медработников планировал провести в начале октября. Врачи добиваются повышения зарплаты и улучшения условий труда. Стоит добавить, что Британия давно страдает от острой нехватки медиков. Все больше людей уходят из профессии из-за непомерной нагрузки, роста цен и отсутствия возможности повысить квалификацию. Согласно данным британского Минздрава, на конец июля 2023 года очередь из ожидающих лечения британцев составила около 8 миллионов человек.