В Испании включили водяные пушки из-за экстремального риска пожаров

В природном парке Альбуфера на юге испанской Валенсии включили стационарные водяные пушки – лес там охлаждают прямо по кронам деревьев. Температура растет, риск пожаров велик, и власти переходят к превентивным мерам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дроны фиксируют, как мощные струи проходят над массивом Дехеса-дель-Салер – это средиземноморский лес между лагуной и морем. Система работает только в периоды экстремальной опасности. Пушки запускают ранним утром: они увлажняют растительность, снижают температуру и создают влажные коридоры, которые могут замедлить распространение огня.

Установки поднимаются на высоту до 16 метров и выбрасывают воду более чем на 40 метров. Они подключены к отдельным резервуарам. Производительность – около 10 тысяч литров в минуту. Дополнительно в районе расставлены мобильные модули. Лесной массив занимает примерно 800 гектаров и расположен в 10 километрах от города. В регионе действует оранжевый уровень опасности: прогнозы доходят до 41 градуса.