Прямой эфир

Палата представителей США одобрила импичмент Трампу

19 декабря 2019 08:08
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости США. Палата представителей Конгресса США проголосовала за импичмент Дональду Трампу. Политики одобрили два обвинения: в превышении полномочий и воспрепятствовании расследованию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Палата представителей США одобрила импичмент Трампу-1

В Конгрессе парламентское большинство принадлежит демократам, поэтому голосование прошло довольно быстро. Теперь дело переходит на рассмотрение в сенат, где большинство мест занимают республиканцы. Чтобы отстранить президента от власти, потребуется две трети голосов сенаторов.

Палата представителей США одобрила импичмент Трампу-4

Дональд Трамп стал третьим президентом США, импичмент которому объявила палата представителей.

# США # Дональд Трамп # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Румынии столкнулись и сошли с рельсов два поезда: есть пострадавшие
18 декабря 2019 19:42

В Румынии столкнулись и сошли с рельсов два поезда: есть пострадавшие

Украина ужесточила правила выезда своих граждан в Россию
18 декабря 2019 18:56

Украина ужесточила правила выезда своих граждан в Россию

Почему Польша может покинуть Евросоюз?
18 декабря 2019 18:54

Почему Польша может покинуть Евросоюз?