В Бразилии разработали и тестируют водородный велосипед

Новости Бразилии. Водородный велосипед рассекает по улицам Рио-де-Жанейро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это бразильско-немецкая разработка. И она уже на этапе тестирования. Пока этот экземпляр, как говорится, пилотный. До массового производства далеко.

Маркус Франк, директор компании-разработчика:

Зеленый водород не является решением для всего. Но конкретно для велосипедов это отличное решение.