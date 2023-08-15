В Бразилии разработали и тестируют водородный велосипед
Новости Бразилии. Водородный велосипед рассекает по улицам Рио-де-Жанейро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это бразильско-немецкая разработка. И она уже на этапе тестирования. Пока этот экземпляр, как говорится, пилотный. До массового производства далеко.
Маркус Франк, директор компании-разработчика:
Зеленый водород не является решением для всего. Но конкретно для велосипедов это отличное решение.
Современно, экологично, практично. Водородный велосипед – это нулевой выброс в атмосферу и один из способов борьбы с нехваткой нефтепродуктов. Емкость с жидким водородом располагается на раме. Одного баллона с учетом резервной батареи хватает примерно на 150 километров.