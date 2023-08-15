Традиции более 40 лет. Фестиваль воздушных шаров провели в Великобритании

Новости Великобритании. Фестиваль воздушных шаров прошел в Бристоле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Мероприятие уже стало доброй традицией. Впервые оно состоялось в 1979 году. До сих пор увидеть шоу на юго-западе Англии своими глазами приезжают десятки тысяч туристов.

По мере того как в небо поднимаются воздушные шары, зрители смотрят все выше и выше. Со временем некоторые участники и вовсе почти пропадают из поля зрения. Кстати, в 2023 году фестиваль стартовал несколько позже обычного. Шоу пришлось перенести из-за неблагоприятных для полета погодных условий.