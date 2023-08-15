При взрыве на АЗС в Махачкале погибли более 30 человек. Лукашенко направил соболезнование президенту России

Новости России. Трагические новости приходят из России. Более 30 человек погибли в результате мощного взрыва на автозаправочной станции в Махачкале. Более сотни человек ранены. Из них 10 – в тяжелом состоянии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для эвакуации пострадавших из Москвы вылетел самолет МЧС. На его борту медики и психологи. Сообщается, что ЧП произошло из-за пожара, который вспыхнул в здании, находящемся поблизости автосервиса. Пламя перекинулось на АЗС, после чего взорвались две цистерны с газом.

На место происшествия прибыли 260 спасателей и 80 единиц спецтехники. Им потребовалось четыре часа, чтобы потушить огонь. В целях безопасности из близлежащих домов эвакуировали жителей.