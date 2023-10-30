Прямой эфир

Ещё 24 грузовика гуманитарной помощи доставили в сектор Газа

30 октября 2023 11:48
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Еще 24 грузовика доставили гуманитарную помощь в сектор Газа. В основном в фурах лекарства и продовольствие, а также вода, палатки и средства личной гигиены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ещё 24 грузовика гуманитарной помощи доставили в сектор Газа-1

Машины снова попали в анклав через КПП «Рафах» на границе Египта с ним. Всего через этот пропускной пункт в палестинский регион прибыли около сотни грузовиков. Тем не менее в секторе Газа уверяют, что этого катастрофически мало и анклав по-прежнему находится на грани гуманитарной катастрофы. Наземная операция Израиля в секторе Газа расширяется. За последние несколько дней под ударами оказались свыше 600 объектов Палестины.

# Международная политика # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Песков: события в аэропорту Махачкалы спровоцированы извне
30 октября 2023 11:28

Песков: события в аэропорту Махачкалы спровоцированы извне

Прибалтика нагнетает обстановку в регионе
30 октября 2023 11:25

Прибалтика нагнетает обстановку в регионе

Франция депортирует 39 граждан РФ, подозреваемых в исламской радикализации
30 октября 2023 10:35

Франция депортирует 39 граждан РФ, подозреваемых в исламской радикализации