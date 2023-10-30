Курс на милитаризацию. Прибалтика не изменяет привычкам и снова нагнетает обстановку в регионе. В литовской столице появятся объекты инфраструктуры, которые позволят принять 2 тысячи немецких военных. Об этом заявил мэр Вильнюса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вообще, страна планировала задействовать 4 тысячи солдат из ФРГ, но пока денег хватило на размещение только половины из них. Несколько тысяч бойцов, уже из Британии, усилят обороноспособность Эстонии. Военный контингент будет обеспечен танками и самолетами. По официальной информации, мера необходимая, связана с заботой о региональной безопасности. Однако на самом деле именно ее и подрывают прибалтийские соседи.