В Бразилии люди в фольге пытались ограбить банк

Новости Бразилии. В Бразилии двое грабителей банка обошли систему безопасности, завернувшись в фольгу. Однако все их действия фиксировали камеры наблюдения.

Когда мужчин на экране заметила служба охраны, то в банк вызвали полицейских. Тем не менее, грабители успели скрыться.

Не исключено, что у грабителей был сообщник, наблюдавший за банком со стороны. Именно он, вероятно, предупредил о прибытии полицейских. На данный момент один из подозреваемых задержан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.