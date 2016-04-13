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В Бразилии люди в фольге пытались ограбить банк

13 апреля 2016 10:28
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Новости Бразилии. В Бразилии двое грабителей банка обошли систему безопасности, завернувшись в фольгу. Однако все их действия фиксировали камеры наблюдения.

Когда мужчин на экране заметила служба охраны, то в банк вызвали полицейских. Тем не менее, грабители успели скрыться.

Не исключено, что у грабителей был сообщник, наблюдавший за банком со стороны. Именно он, вероятно, предупредил о прибытии полицейских. На данный момент один из подозреваемых задержан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Ограбление

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