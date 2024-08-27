В Боливии сгорело свыше 2 млн гектаров леса

Боливия продолжает бороться с лесными пожарами. Огонь идет на восток страны, там ввели режим чрезвычайной ситуации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Людей эвакуируют, повреждены сельхозугодья. В тушении задействованы более тысячи пожарных и авиация. Работа спасателей осложняется сильной засухой. По данным национального института космических исследований, с начала года в Боливии зарегистрировано около 18 тысяч очагов возгорания. С июля по всей стране сгорело свыше 2 миллионов гектаров леса. Огонь охватил и охраняемые заповедники.