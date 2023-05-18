Зеленский попросил у G7 провести мирный саммит по Украине без РФ

Президент Владимир Зеленский предложил созвать мирный саммит по Украине для продвижения своего мирного плана без участия России, сообщает РИА Новости.

Лидеры стран Большой семерки обсудят его инициативу на встрече в Японии. В рамках мероприятия будет продвигаться план Зеленского из 10 пунктов.

Ожидается, что на саммите будут обсуждаться следующие вопросы: ядерная, продовольственная и энергетическая безопасность, обмен пленными по формуле «всех на всех», восстановление территориальной целостности страны. Зеленский также отметил потребность Украины в международных гарантиях безопасности и разработке для этого соответствующего документа. Он также высказал желание создать международный механизм возмещения ущерба от боевых действий за счет российских активов.