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Зеленский попросил у G7 провести мирный саммит по Украине без РФ

18 мая 2023 11:30
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Президент Владимир Зеленский предложил созвать мирный саммит по Украине для продвижения своего мирного плана без участия России, сообщает РИА Новости.

Лидеры стран Большой семерки обсудят его инициативу на встрече в Японии. В рамках мероприятия будет продвигаться план Зеленского из 10 пунктов. 

Ожидается, что на саммите будут обсуждаться следующие вопросы: ядерная, продовольственная и энергетическая безопасность, обмен  пленными по формуле «всех на всех», восстановление территориальной целостности страны. Зеленский также отметил потребность Украины в международных гарантиях безопасности и разработке для этого соответствующего документа. Он также высказал желание создать международный механизм возмещения ущерба от боевых действий за счет российских активов.

# Международная политика # Владимир Зеленский

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