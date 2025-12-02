В Польшу поступила партия американских танков

Польша перевооружается. В страну накануне прибыла партия из 32 американских танков новейшей модификации, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поставка стала частью договора, который предусматривает передачу в общей сложности 250 машин в ближайшие годы. Одновременно Варшава подписала крупнейший внешнеторговый контракт на 96 ударных вертолетов Боинг. Сумма договора превышает 4,5 миллиарда долларов. Сообщается, что польские экипажи уже проходят подготовку под контролем американских инструкторов.

Напомним, недавно Варшава запросила у Европарламента 44 миллиарда евро оборонных кредитов. Большую часть средств направят на развитие собственного военно-промышленного комплекса. Сейчас Польша приблизилась к уровню военных расходов, равному 5 % ВВП.