В Пуэрто-Рико поврежденная ураганом «Мария» дамба может прорвать в любую минуту: приказ об эвакуации получили 70 тысяч человек

Новости Пуэрто-Рико. Приказ о срочной эвакуации получили около 70 тысяч жителей Пуэрто-Рико. Недавно обрушившийся на остров ураган «Мария» повредил дамбу на реке Гуахатака, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Плотину может прорвать в любую минуту. Из-за сильных дождей река вышла из берегов и уже затопила многие поселки.