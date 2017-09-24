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В Пуэрто-Рико поврежденная ураганом «Мария» дамба может прорвать в любую минуту: приказ об эвакуации получили 70 тысяч человек

24 сентября 2017 13:01
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Новости Пуэрто-Рико. Приказ о срочной эвакуации получили около 70 тысяч жителей Пуэрто-Рико. Недавно обрушившийся на остров ураган «Мария» повредил дамбу на реке Гуахатака, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Пуэрто-Рико поврежденная ураганом «Мария» дамба может прорвать в любую минуту: приказ об эвакуации получили 70 тысяч человек-1

Плотину может прорвать в любую минуту. Из-за сильных дождей река вышла из берегов и уже затопила многие поселки.

Власти назвали этот удар стихии одним из самых разрушительных за последнее столетие. «Мария» унесла жизни не менее 10 человек. Почти все население острова осталось без электричества, на восстановление которого может понадобиться несколько месяцев.

В Пуэрто-Рико поврежденная ураганом «Мария» дамба может прорвать в любую минуту: приказ об эвакуации получили 70 тысяч человек-4

# Наводнение # Фотофакт

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