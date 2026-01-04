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Китай призвал США немедленно освободить Мадуро и его супругу

04 января 2026 13:36
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Китай призвал США немедленно освободить Мадуро и его супругу-0

Китай потребовал от США немедленного освобождения президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги Силии Флорес, утверждая, что их задержание нарушает международное право и противоречит принципам ООН. Об этом пишет РИА Новости.

Пекин отметил необходимость разрешения кризиса в Венесуэле путем диалога. 

Ранее Дональд Трамп объявил о начале войсковой операции против Каракаса, в ходе которой Мадуро и его супруга были вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах и десятках погибших, а также утверждали, что в операции участвовали бойцы Delta Force. Позже по американским каналам показали кадры прибытия самолета в Нью-Йорк, где якобы Мадуро и Флорес провожали под охраной.

Власти Венесуэлы требовали доказательств того, что президент жив, и инициировали заседание Совета Безопасности ООН. В США ряд членов Конгресса объявили операцию противозаконной, а администрация заявила о своем намерении привлечь Мадуро к ответственности.

Фото: pixabay

# Международная политика

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