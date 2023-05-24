Прямой эфир

Шойгу: на диверсии украинских ДРГ реакция будет оперативной и жёсткой

24 мая 2023 12:36
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Вооруженные силы Российской Федерации будут оперативно и жестко реагировать в случае диверсий со стороны Украины. Такое заявление сделал глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу, приведя в пример недавнее нападение на Белгородскую область, пишет РИА Новости. 

Как сообщалось, украинская диверсионно-разведывательная группа проникла на территорию Белгородщины в понедельник, 22 мая. В регионе ввели режим контртеррористической операции. В результате проведения КТО 23 мая российскими военными уничтожены более 70 украинских диверсантов и техника ВСУ. 

Шойгу отметил, что благодаря оперативному реагированию ДРГ удалось заблокировать, выдворить на украинскую территорию и ликвидировать. 

# Международная политика # Сергей Шойгу

Другие новости рубрики

Все новости
На Эльбрусе продолжают искать пропавших туристов из Беларуси
24 мая 2023 12:28

На Эльбрусе продолжают искать пропавших туристов из Беларуси

Гладков: в Белгородской области системы ПВО сбили беспилотник ВСУ
24 мая 2023 12:03

Гладков: в Белгородской области системы ПВО сбили беспилотник ВСУ

К Америке приближается мощнейший за 20 лет тайфун
24 мая 2023 11:39

К Америке приближается мощнейший за 20 лет тайфун