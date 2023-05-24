Шойгу: на диверсии украинских ДРГ реакция будет оперативной и жёсткой

Вооруженные силы Российской Федерации будут оперативно и жестко реагировать в случае диверсий со стороны Украины. Такое заявление сделал глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу, приведя в пример недавнее нападение на Белгородскую область, пишет РИА Новости.

Как сообщалось, украинская диверсионно-разведывательная группа проникла на территорию Белгородщины в понедельник, 22 мая. В регионе ввели режим контртеррористической операции. В результате проведения КТО 23 мая российскими военными уничтожены более 70 украинских диверсантов и техника ВСУ.

Шойгу отметил, что благодаря оперативному реагированию ДРГ удалось заблокировать, выдворить на украинскую территорию и ликвидировать.