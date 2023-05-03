Продление зерновой сделки 5 мая в Стамбуле обсудят Турция, Россия и Украина

В Турции сообщили о переговорах по зерновой сделке в Стамбуле 5 мая с участием представителей РФ и Украины. Такую информацию приводит ТАСС.

В турецком оборонном ведомстве отметили, что стороны готовы продлить срок действия договоренностей в рамках зерновой инициативы. Обсуждать вопрос в Стамбуле будут руководители Минобороны государств. По словам главы оборонного ведомства Турции Хулуси Акара, положительное решение по продлению зерновой сделки крайне важно для стран, которые испытывают недостаток продовольствия.