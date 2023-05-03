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Продление зерновой сделки 5 мая в Стамбуле обсудят Турция, Россия и Украина

03 мая 2023 07:24
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В Турции сообщили о переговорах по зерновой сделке в Стамбуле 5 мая с участием представителей РФ и Украины. Такую информацию приводит ТАСС. 

В турецком оборонном ведомстве отметили, что стороны готовы продлить срок действия договоренностей в рамках зерновой инициативы. Обсуждать вопрос в Стамбуле будут руководители Минобороны государств. По словам главы оборонного ведомства Турции Хулуси Акара, положительное решение по продлению зерновой сделки крайне важно для стран, которые испытывают недостаток продовольствия. 

# Международная политика

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