Продажи недвижимости и авто сильно упали. Американцы сокращают свои расходы

Постоянно растущие цены принуждают потребителей к экономии. В США сильно упали продажи автомобилей и недвижимости. Сокращают свои расходы американцы даже на продукты питания. По словам местных жителей, если раньше на 100 долларов можно было закупить продукты на неделю, то теперь этой суммы едва хватает на 3-4 дня. Приобретение мебели или бытовой техники теперь планируется заранее, от импульсивных покупок пришлось отказаться.