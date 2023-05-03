Прямой эфир

Продажи недвижимости и авто сильно упали. Американцы сокращают свои расходы

03 мая 2023 06:58
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости США. Федеральная резервная система США снова поднимает базовую ставку, пытаясь снизить инфляцию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это изменение станет 10-м за 2023 год.  

Продажи недвижимости и авто сильно упали. Американцы сокращают свои расходы-1

Постоянно растущие цены принуждают потребителей к экономии. В США сильно упали продажи автомобилей и недвижимости. Сокращают свои расходы американцы даже на продукты питания. По словам местных жителей, если раньше на 100 долларов можно было закупить продукты на неделю, то теперь этой суммы едва хватает на 3-4 дня. Приобретение мебели или бытовой техники теперь планируется заранее, от импульсивных покупок пришлось отказаться.  

# Экономический кризис # Новости США # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Польша планирует добиваться репараций от России после выплат от Германии
03 мая 2023 06:57

Польша планирует добиваться репараций от России после выплат от Германии

Блинкен заявил, что в США ожидают контрнаступление ВСУ в ближайшие недели
03 мая 2023 06:37

Блинкен заявил, что в США ожидают контрнаступление ВСУ в ближайшие недели

Протестующие медработники Британии договорились с властями. Что пообещали трудящимся?
02 мая 2023 19:59

Протестующие медработники Британии договорились с властями. Что пообещали трудящимся?