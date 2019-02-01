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В Бельгии запретили курить в машине при детях

01 февраля 2019 07:24
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Новости Бельгии. В Бельгии два региона ввели штраф за курение в автомобиле при детях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Бельгии запретили курить в машине при детях-1

Парламент Валлонии одобрил применение штрафа в размере до тысячи евро. В декабре 2018 года аналогичные меры приняли во Фландрии. На очереди – Брюссельский регион. Запрет на курение в автомобиле при несовершеннолетних в возрасте до 16 лет распространяется также на электронные сигареты.

# Курение # Фотофакт

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