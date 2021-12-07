В Бельгии прошли демонстрации против закона, который ограничивает рост зарплат

Принятый еще в 1996 году, он сильно ограничивает их индексацию. Протесты организованы профсоюзами страны и вызваны резким падением уровня доходов бельгийцев. Люди не могут справиться с ростом цен на бензин, газ и коммунальные услуги. Это и заставило их выйти на улицы с требованием пересмотреть положения скандального закона и повысить зарплату на 9 % (с учетом роста цен в последнее время). В Брюсселе из-за демонстраций возник транспортный коллапс, временно не ходили автобусы и метро.