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В Бельгии прошли демонстрации против закона, который ограничивает рост зарплат

07 декабря 2021 10:30
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Новости Бельгии. В Бельгии прошли многотысячные демонстрации против закона, ограничивающего рост зарплат, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Бельгии прошли демонстрации против закона, который ограничивает рост зарплат-1

Принятый еще в 1996 году, он сильно ограничивает их индексацию. Протесты организованы профсоюзами страны и вызваны резким падением уровня доходов бельгийцев. Люди не могут справиться с ростом цен на бензин, газ и коммунальные услуги. Это и заставило их выйти на улицы с требованием пересмотреть положения скандального закона и повысить зарплату на 9 % (с учетом роста цен в последнее время). В Брюсселе из-за демонстраций возник транспортный коллапс, временно не ходили автобусы и метро.

# Акции протеста # Фотофакт

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