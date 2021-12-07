В России зафиксированы первые случаи заражения новым штаммом коронавируса

Новости России. В России зафиксированы первые случаи заражения омикрон-штаммом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он выявлен у двух россиян, вернувшихся из ЮАР.

Всего же коронавирус выявлен у 10 пассажиров, прилетевших из Южно-Африканской Республики. У них положительный ПЦР-тест. Правда, каким именно штаммом они заразились, пока неизвестно. Это выясняют специалисты.