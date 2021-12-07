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В России зафиксированы первые случаи заражения новым штаммом коронавируса

07 декабря 2021 07:30
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Новости России. В России зафиксированы первые случаи заражения омикрон-штаммом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он выявлен у двух россиян, вернувшихся из ЮАР.

В России зафиксированы первые случаи заражения новым штаммом коронавируса-1

Всего же коронавирус выявлен у 10 пассажиров, прилетевших из Южно-Африканской Республики. У них положительный ПЦР-тест. Правда, каким именно штаммом они заразились, пока неизвестно. Это выясняют специалисты.  

# Коронавирус # Фотофакт

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