Ситуация на Украине, продвижение НАТО. О чём ещё поговорят Путин и Байден по видеосвязи

7 декабря пройдут переговоры президентов России и США. Владимир Путин и Джо Байден пообщаются в формате видеоконференции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
7 декабря пройдут переговоры президентов России и США. Владимир Путин и Джо Байден пообщаются в формате видеоконференции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сама встреча начнется примерно в 18:00 по московскому времени. Никакого прямого эфира не будет. Покажут лишь первые кадры, затем общение лидеров будет закрытым.
Президенты обсудят реализацию женевских договоренностей, ситуацию на Украине и продвижение НАТО на восток. А также двусторонние отношения, которые продолжают оставаться в плачевном состоянии.
По итогам встречи заявлений Путина не ожидается.