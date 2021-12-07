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Ситуация на Украине, продвижение НАТО. О чём ещё поговорят Путин и Байден по видеосвязи

07 декабря 2021 09:39
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7 декабря пройдут переговоры президентов России и США. Владимир Путин и Джо Байден пообщаются в формате видеоконференции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ситуация на Украине, продвижение НАТО. О чём ещё поговорят Путин и Байден по видеосвязи-1

Сама встреча начнется примерно в 18:00 по московскому времени. Никакого прямого эфира не будет. Покажут лишь первые кадры, затем общение лидеров будет закрытым.

Ситуация на Украине, продвижение НАТО. О чём ещё поговорят Путин и Байден по видеосвязи-4

Президенты обсудят реализацию женевских договоренностей, ситуацию на Украине и продвижение НАТО на восток. А также двусторонние отношения, которые продолжают оставаться в плачевном состоянии.

По итогам встречи заявлений Путина не ожидается.

# Международная политика # Владимир Путин # Джо Байден # Фотофакт

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