Ситуация на Украине, продвижение НАТО. О чём ещё поговорят Путин и Байден по видеосвязи

7 декабря пройдут переговоры президентов России и США. Владимир Путин и Джо Байден пообщаются в формате видеоконференции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сама встреча начнется примерно в 18:00 по московскому времени. Никакого прямого эфира не будет. Покажут лишь первые кадры, затем общение лидеров будет закрытым.