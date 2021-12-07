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Европейскую экономику ждут тяжёлые времена. Из-за цены на газ могут закрыться промышленные предприятия

07 декабря 2021 10:13
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Эксперты дали неутешительный прогноз для европейской экономики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Европейскую экономику ждут тяжёлые времена. Из-за цены на газ могут закрыться промышленные предприятия-1

Ее ожидают тяжелые времена, если не сказать полная катастрофа. По мнению специалистов, в ближайшее время стоит ожидать закрытие предприятий и не только мелких. Причина – пресловутая цена на газ. Она подкосит даже промышленных гигантов. И это не мрачная перспектива, это уже суровая реальность.  

Европейскую экономику ждут тяжёлые времена. Из-за цены на газ могут закрыться промышленные предприятия-4

В Германии на грани банкротства производство удобрений. В Британии приостановлено производство стали. А если наступившая зима окажется очень холодной, то она заморозит в Европе работу почти всех энергоемких химических и металлургических предприятий.  

# Экономический кризис # Фотофакт

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