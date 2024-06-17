Иордания и Ирак убрали свои подписи под коммюнике саммита мира в Швейцарии

Ирак и Иордания сняли свои подписи под коммюнике по результатам конференции по Украине, которая прошла в Швейцарии. Об этом пишет РИА Новости.

В итоге под декларацией подписались 78 из 91 присутствовавшей на мероприятии страны. Участники саммита требуют от Украины вернуть контроль над АЭС, обеспечить свободное мореплавание и освободить военнопленных.

В конференции, проходящей на курорте Бюргеншток близ Люцерна, участвуют 91 страна и восемь различных организаций, включая ЕС, Совет Европы и ООН. При этом некоторые высшие руководители не приняли участия в конференции.