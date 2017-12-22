В «Белавиа» заявили, что посадка самолета в аэропорту «Борисполь» прошла в штатном режиме

Новости Беларуси. Инцидент с белорусским самолетом в Украине. Двоякая информация сейчас приходит из аэропорта «Борисполь», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Некоторые СМИ сообщили, что воздушная гавань закрыта, а самолет находится за приделами взлетно-посадочной полосы. Вместе с тем в авиакомпании «Белавиа» заявляют, что посадка самолета прошла в штатном режиме. Сейчас выясняется, что все же произошло на рулежной дорожке киевского аэропорта. Также представители авиакомпании добавили, что аэропорт в Борисполе работает, он не закрыт.