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В «Белавиа» заявили, что посадка самолета в аэропорту «Борисполь» прошла в штатном режиме

22 декабря 2017 11:44
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Новости Беларуси. Инцидент с белорусским самолетом в Украине. Двоякая информация сейчас приходит из аэропорта «Борисполь», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В «Белавиа» заявили, что посадка самолета в аэропорту «Борисполь» прошла в штатном режиме-1

Некоторые СМИ сообщили, что воздушная гавань закрыта, а самолет находится за приделами взлетно-посадочной полосы. Вместе с тем в авиакомпании «Белавиа» заявляют, что посадка самолета прошла в штатном режиме. Сейчас выясняется, что все же произошло на рулежной дорожке киевского аэропорта. Также представители авиакомпании добавили, что аэропорт в Борисполе работает, он не закрыт.

# Самолет # Фотофакт

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