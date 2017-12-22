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250 человек спасли, 5 – погибли: подробности кораблекрушения у берегов Филиппин

22 декабря 2017 08:51
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Новости Филиппин. В кораблекрушении у берегов Филиппин спасли более 250 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Достоверно сообщают о гибели лишь пятерых – найдены их тела.

250 человек спасли, 5 – погибли: подробности кораблекрушения у берегов Филиппин-1

Пассажирский паром потерпел крушение 21 декабря у берегов провинции Кесон буквально через час после выхода из порта. К трагедии привел сильный шторм. Поисково-спасательная операция длилась почти сутки.

# Кораблекрушения # Фотофакт

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