250 человек спасли, 5 – погибли: подробности кораблекрушения у берегов Филиппин

Новости Филиппин. В кораблекрушении у берегов Филиппин спасли более 250 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Достоверно сообщают о гибели лишь пятерых – найдены их тела.
Новости Филиппин. В кораблекрушении у берегов Филиппин спасли более 250 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Достоверно сообщают о гибели лишь пятерых – найдены их тела.
Пассажирский паром потерпел крушение 21 декабря у берегов провинции Кесон буквально через час после выхода из порта. К трагедии привел сильный шторм. Поисково-спасательная операция длилась почти сутки.