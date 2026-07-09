В странах ЕС катастрофическая нехватка дизельного топлива и бензина

Европейский топливный рынок переживает не самые лучшие времена. Июнь закрепил негативные тенденции – Ормузский пролив остается закрытым уже 15 недель, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На этом фоне импорт дизельного и авиационного топлива в Евросоюз и Британию упал до минимальных значений за последние 10 лет.

Средняя цена дизеля в Евросоюзе превысила 2 евро за литр, а стоимость бензина за год прибавила 16 %. В ответ на ажиотажный спрос и проблемы с логистикой некоторые страны ЕС начали вводить ограничения.