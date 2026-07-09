В странах ЕС катастрофическая нехватка дизельного топлива и бензина

Европейский топливный рынок переживает не самые лучшие времена. Июнь закрепил негативные тенденции – Ормузский пролив остается закрытым уже 15 недель, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На этом фоне импорт дизельного и авиационного топлива в Евросоюз и Британию упал до минимальных значений за последние 10 лет.
Средняя цена дизеля в Евросоюзе превысила 2 евро за литр, а стоимость бензина за год прибавила 16 %. В ответ на ажиотажный спрос и проблемы с логистикой некоторые страны ЕС начали вводить ограничения.
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Так, в Словении для частных водителей установили лимит – не более 50 литров топлива в сутки. В Словакии пошли другим путем и ввели финансовое ограничение до 400 евро на одно транспортное средство. А в Италии массово закрываются заправочные станции из-за отсутствия бензина и дизеля. В Британии правительство привлекло армию для доставки топлива на фоне кризиса, вызванного паническими покупками и нехваткой водителей бензовозов.
Правительства европейских стран выделили свыше 110 миллиардов евро на компенсации, но этого недостаточно. Власти Германии, Польши и Италии также приняли решение снизить налоги, но аналитики предупреждают, что неадресные субсидии только подстегивают спрос. Эксперты МВФ пересмотрели прогнозы роста еврозоны, предупредив, что даже при открытии Ормузского пролива, рынок не восстановится минимум до 2027 года.