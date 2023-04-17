Киевский режим знает, что у него нет шансов победить Российскую Федерацию в конфликте, заявил бывший советник Пентагона Макгрегор.

Вооруженные силы Украины находятся в крайне катастрофическом положении. Штаты подталкивают Киев начать весенние контрнаступление, но, если говорить реалистично, у ВСУ нет ресурсов, чтобы переломить ситуацию, приводит слова полковника в отставке РИА Новости. Макгрегор считает, что лучшим решением для украинских военных будет отступление, пока не поздно. Украинская армия не справится с российскими силами, уверен он.

В понедельник, 17 апреля, в Newsweek появилась информация, что старт контрнаступательной операции намечен на 30 апреля 2023 года. Издание пишет, что Запад экстренно готовит Украину к ударному наступлению, союзники в спешном порядке снабжают Киев дополнительным вооружением.